Bosch, sistema automatizzato per smaltimento batterie auto elettriche (Di mercoledì 12 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Le auto elettriche circolanti aumentano sempre di più. Bosch stima che, entro il 2030, rappresenteranno circa il 70% di tutte le nuove auto immatricolate in Europa. Di conseguenza, ad aumentare è anche la domanda di batterie e di riciclo delle materie prime in esse contenute, come il litio, il cobalto e il nickel. La consociata Bosch Rexroth fornisce a Battery Lifecycle Company, una joint venture tra TSR Recycling, consociata di Remondis, e Rhenus automotive, il primo sistema completamente automatizzato d’Europa per la scarica e il disassemblamento dei moduli della batteria. Battery Lifecycle Company costruirà il primo impianto europeo totalmente automatizzato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Lecircolanti aumentano sempre di più.stima che, entro il 2030, rappresenteranno circa il 70% di tutte le nuoveimmatricolate in Europa. Di conseguenza, ad aumentare è anche la domanda die di riciclo delle materie prime in esse contenute, come il litio, il cobalto e il nickel. La consociataRexroth fornisce a Battery Lifecycle Company, una joint venture tra TSR Recycling, consociata di Remondis, e Rhenusmotive, il primocompletamented’Europa per la scarica e il disassemblamento dei moduli della batteria. Battery Lifecycle Company costruirà il primo impianto europeo totalmente...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Bosch, sistema automatizzato per smaltimento batterie auto elettriche - ledicoladelsud : Bosch, sistema automatizzato per smaltimento batterie auto elettriche - Italpress : Bosch, sistema automatizzato per smaltimento batterie auto elettriche - meccanica_plus : Sistema planare a #levitazione magnetica #BoschRexroth, movimento in sei gradi di libertà. @BoschRexroth… - CorteggioM : @AngelinoZamune3 @forza_italia C è la maserati che è un gioiello di tecnica con il sistema frenante ubs di Brembo… -