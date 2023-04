Bosch - Riciclo delle batterie, al via il primo impianto automatizzato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tema del Riciclo delle batterie dei veicoli elettrici solleva molte perplessità e fornisce argomentazioni ai detrattori delle elettriche. Per far fronte a questo aspetto, comunque delicato quando il numero delle Bev a fine vita utile diventerà significativo, la Bosch ha annunciato l'intenzione di sviluppare il primo impianto europeo completamente automatizzato per lo smaltimento degli accumulatori con l'utilizzo di apposite attrezzature e software. Il progetto coinvolge la Bosch Rexroth, che fornirà alla Battery Lifecycle Company, una joint-venture fra la TSR Recycling (consociata della Remondis) e la Rhenus Automotive, un sistema automatizzato per la scarica e il disassemblaggio dei moduli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tema deldei veicoli elettrici solleva molte perplessità e fornisce argomentazioni ai detrattorielettriche. Per far fronte a questo aspetto, comunque delicato quando il numeroBev a fine vita utile diventerà significativo, laha annunciato l'intenzione di sviluppare ileuropeo completamenteper lo smaltimento degli accumulatori con l'utilizzo di apposite attrezzature e software. Il progetto coinvolge laRexroth, che fornirà alla Battery Lifecycle Company, una joint-venture fra la TSR Recycling (consociata della Remondis) e la Rhenus Automotive, un sistemaper la scarica e il disassemblaggio dei moduli ...

