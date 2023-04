Borromini e Bernini – Sfida alla perfezione, il docufilm di Giovanni Troilo arriva nelle sale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 15, 16 e 17 maggio 2023 arriva nelle sale italiane Borromini e Bernini – Sfida alla perfezione. Il docufilm diretto da Giovanni Troilo, già regista di Frida, Viva la vida, Le Ninfee di Monet, Un incantesimo di acqua e luce e Power of Rome, racconta una delle competizioni artistiche più famose di sempre. Quella appunto tra Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini. Si tratta di una produzione Sky in collaborazione con Quoiat Films ed è distribuito all’interno della stagione della Grande Arte al Cinema da Nexo Digital. “Borromini e Bernini – Sfida alla perfezione” ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 15, 16 e 17 maggio 2023italiane. Ildiretto da, già regista di Frida, Viva la vida, Le Ninfee di Monet, Un incantesimo di acqua e luce e Power of Rome, racconta una delle competizioni artistiche più famose di sempre. Quella appunto tra Francescoe Gian Lorenzo. Si tratta di una produzione Sky in collaborazione con Quoiat Films ed è distribuito all’interno della stagione della Grande Arte al Cinema da Nexo Digital. “” ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelvetMagIta : Borromini e Bernini – Sfida alla perfezione, il docufilm di Giovanni Troilo arriva nelle sale #VelvetMag #Velvet - CalamityJade88 : Davanti c’è la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Tra Borromini e Bernini pare ci fosse un profonda rivalità, i… - IcrewplayC : Borromini e Bernini: Sfida alla perfezione - FERNANDOMEXIC0 : RT @jdmccafferty: Baldacchino di San Pietro in Vaticano #Roma Designed by Gianlorenzo Bernini Draughtsman Francesco Borromini, 1631 (Al… - carmelitequotes : RT @jdmccafferty: Baldacchino di San Pietro in Vaticano #Roma Designed by Gianlorenzo Bernini Draughtsman Francesco Borromini, 1631 (Al… -