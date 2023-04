Bonelli sempre più grottesco: dà la colpa al cattolicesimo per il flop dei Verdi. Un’altra figuraccia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Angelo Bonelli ha deciso di dare un taglio cabarettistico alla sua azione politica. I sassi dell’Adige, il chicco di grandine e ora la Chiesa cattolica. Se i suoi Verdi non “sfondano” non è colpa sua e delle sue trovate molto naif, ma è sempre colpa del governo o di qualcun altro. L’ultima scusa trovata per le performance scarse di Avs – il cattolicesimo italiano- è grottesca. In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, Bonelli doveva rispondere del perché i Verdi italiani abbiano meno consenso dei loro omologhi tedeschi. Così, visto che l’autocritica non fa parte del suo lessico politico, ecco che scarica la responsabilità del suo fallimento alla Chiesa cattolica: “I Verdi non sono forti in Italia per una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Angeloha deciso di dare un taglio cabarettistico alla sua azione politica. I sassi dell’Adige, il chicco di grandine e ora la Chiesa cattolica. Se i suoinon “sfondano” non èsua e delle sue trovate molto naif, ma èdel governo o di qualcun altro. L’ultima scusa trovata per le performance scarse di Avs – ilitaliano- è grottesca. In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung,doveva rispondere del perché iitaliani abbiano meno consenso dei loro omologhi tedeschi. Così, visto che l’autocritica non fa parte del suo lessico politico, ecco che scarica la responsabilità del suo fallimento alla Chiesa cattolica: “Inon sono forti in Italia per una ...

