Bologna-Milan, partita assegnata all'arbitro Massa | Serie A News (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ad arbitrare l'incontro di Serie A tra il Bologna e il Milan sarà l'arbitro Davide Massa: ecco le designazioni

Il Bologna perde Soriano: stagione finita Questo il comunicato del Bologna: 'Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Si sono ... Emergenza in attacco: nuovo forfait UFFICIALE contro il Milan Dal risultato di questa sera dipenderà infatti il morale del Milan in vista della gara da non sottovalutare con un sorprendente Bologna. Infortunio Soriano, il comunicato ufficiale del BolognaLo stop ... Lecce - Sampdoria: arbitra Mariani di Aprilia 20.45 IRRATI BRESMES " SCARPA IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: AYROLDI BOLOGNA " MILAN Sabato 15/04 h. 15.00 MASSA COLAROSSI " DEL GIOVANE IV: COLOMBO VAR: DI BELLO ... Milan, le ultime dal Bologna: lungo stop per Soriano Pianeta Milan Bologna, infortunio Soriano: out per Milan, Juventus e non solo Ottimo momento del Bologna ma brutta notizia resa nota da poco: il club rossoblù ha diagnosticato quasi due mesi di stop per Soriano in seguito ad una lesione di primo grado del legamento collaterale ... BOLOGNA, Per Soriano almeno 5 settimane di stop Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche.