Bologna-Milan | i precedenti – VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sabato alle 15.00scenderanno in campo: itra le due squadre allo stadio Dall’Ara Ilvive in piena euforia dopo il successo per 2-0 a Bergamo. Thiago Motta è l’uomo del momento. La società sembrerebbe intenzionata a blindarlo con un contratto fino al 2025Ilha un solo punto di vantaggio sull’Inter, quinta in classifica. L’ultimo 0-0 in casa con l’Empoli ha complicato il cammino dei rossoneri, che arrivano a questa gara dopo le fatiche di Champions contro il Napoli. Totale gare: 74 – Vittorie: 25 Pareggi: 21 Vittorie: 28 Ultima vittoria: 2001-02 – 2-0 3 Fresi, 24 Cruz (da due decenni ilvive un autentico tabù con il Diavolo) Ultimo pareggio: 2018-19 – ...

Davide Massa, a riposo nello scorso turno di campionato dopo le polemiche seguite all'espulsione di Romelu Lukaku in Juventus - Inter di Coppa Italia, tornerà in campo per dirigere Bologna-Milan. SERIE A - 30° GIORNATA - 16/04 Cremonese - Empoli (14/04, ore 18.30) arbitro: Zufferli di Udine Spezia - Lazio (14/04, ore 20.45) arbitro: Irrati di Pistoia Bologna-Milan (15/04, ore 15) arbitro: Massa

Bologna, lavoro differenziato per Cambiaso e Arnautovic. Domani esami per Soriano Milan News

