Bologna, medico arrestato per l'omicidio della moglie con mix di farmaci nel 2021 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Potrebbe essersi risolto, ad un anno e mezzo di distanza, il giallo legato alla morte di Isabella Linsalata, 62 anni, specialista in ginecologia e ostetricia, trovata morta nel suo appartamento di Bologna il 31 ottobre del 2021. Il decesso, almeno secondo una prima ricostruzione, era apparso agli inquirenti come naturale. Poi però, pochi giorni fa, il marito della donna, Giampaolo Amato, 64 anni, medico piuttosto conosciuto in città per aver lavorato alcuni anni nella Virtus Pallacanestro, è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 aprile 2023) Potrebbe essersi risolto, ad un anno e mezzo di distanza, il giallo legato alla morte di Isabella Linsalata, 62 anni, specialista in ginecologia e ostetricia, trovata morta nel suo appartamento diil 31 ottobre del. Il decesso, almeno secondo una prima ricostruzione, era apparso agli inquirenti come naturale. Poi però, pochi giorni fa, il maritodonna, Giampaolo Amato, 64 anni,piuttosto conosciuto in città per aver lavorato alcuni anni nella Virtus Pallacanestro, è statocon l'accusa diaggravato, peculato e detenzione illecita dipsicotropi.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Arrestato l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato: è accusato di aver ucciso la moglie con un cocktail di… - SkyTG24 : Bologna, medico arrestato per l'omicidio della moglie con mix di farmaci nel 2021 - SkyTG24 : Bologna, medico arrestato per l'omicidio della moglie con mix di farmaci nel 2021 - paolochiariello : #Juorno ex #medico della #VirtusBologna #arrestato per #omicidio della #moglie ginecologa - juornoit : #Juorno ex #medico della #VirtusBologna #arrestato per #omicidio della #moglie ginecologa -