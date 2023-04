Bologna, l’ex medico della Virtus “uccise la moglie per stare con l’amante”. Indagato anche per la morte della suocera (Di mercoledì 12 aprile 2023) l’ex medico della Virtus “uccise la moglie per stare con l’amante”. Indagato anche per la morte della suocera Benzodiazepine e anestetici. Un mix letale che, secondo gli inquirenti, Giampaolo Amato potrebbe aver usato in altre occasioni prima della morte della moglie, la ginecologa Isabella Linsalata. Da tempo l’oculista, arrestato sabato scorso per l’omicidio della donna, era al centro dei sospetti di amici e parenti della vittima. Al punto che dopo la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023)lapercon”.per laBenzodiazepine e anestetici. Un mix letale che, secondo gli inquirenti, Giampaolo Amato potrebbe aver usato in altre occasioni prima, la ginecologa Isabella Linsalata. Da tempo l’oculista, arrestato sabato scorso per l’omicidiodonna, era al centro dei sospetti di amici e parentivittima. Al punto che dopo la ...

