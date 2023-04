Bologna, ex medico della Virtus arrestato: indagato anche per la morte della suocera (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta Il medico di Bologna Giampaolo Amato, che ha lavorato nella Virtus Pallacanestro, risulta indagato anche per la morte della suocera, Giulia Tateo, morta 22 giorni prima della figlia. Emerge ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta IldiGiampaolo Amato, che ha lavorato nellaPallacanestro, risultaper la, Giulia Tateo, morta 22 giorni primafiglia. Emerge ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Arrestato l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato: è accusato di aver ucciso la moglie con un cocktail di… - SkyTG24 : Bologna, medico arrestato per l'omicidio della moglie con mix di farmaci nel 2021 - Radio1Rai : ??#Bologna Il medico Giampaolo Amato risulta indagato anche per la morte della suocera, Giulia Tateo, morta 22 giorn… - massimoneri90 : L’ex medico della Virtus Bologna indagato anche per la morte della suocera: è già stato arrestato per l’omicidio de… - infoitinterno : Medico arrestato a Bologna, indagato per la morte della moglie e della suocera. Il gip: «Movente economico e sentim… -