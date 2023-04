Bologna, ansia per Soriano: lungo stop? E Arnautovic e Cambiaso… (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bologna in ansia per Soriano: si teme un lungo stop per il centrocampista. E intanto Arnautovic e Cambiaso… Secondo quanto riferisce il Corriere di Bologna, c’è ansia in casa Bologna per le condizioni di Roberto Soriano, che potrebbe dover rimanere fermo per 2/3 settimane, ma sicuramente salterà la gara col Milan. Un match, quello con i rossoneri, al quale mancheranno anche Arnautovic e Cambiaso, che proveranno a recuperare per la sfida contro il Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023)inper: si teme unper il centrocampista. E intantoSecondo quanto riferisce il Corriere di, c’èin casaper le condizioni di Roberto, che potrebbe dover rimanere fermo per 2/3 settimane, ma sicuramente salterà la gara col Milan. Un match, quello con i rossoneri, al quale mancheranno anchee Cambiaso, che proveranno a recuperare per la sfida contro il Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

