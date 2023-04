BMW XM - Label Red | la M più potente di sempre

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'annunciata varianteRed della nuova BMW XM sarà presentata ufficialmente al Salone di Shanghai. La produzione sarà avviata nel mese di agosto, ma gli ordini si apriranno già il 28 aprile con prezzi ancora da definire. Oltre allaRed di serie la BMW produrrà anche una serie limitata di 500 esemplari dello stesso modello con un allestimento specifico. Con 748 CV è la M piùdi. La XMRed non offre solo finiture e soluzioni stilistiche esclusive, ma anche prestazioni superiori alla XM che abbiamo già guidato. Il powertrain M Hybrid che abbina l'elettrico al V8 biturbo è infatti capace di erogare su questo modello una potenza totale di 748 CV e 1.000 Nm, diventando così la M piùmai offerta sul mercato. Rispetto alla XM non cambia la potenza del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... videomotorsIT : BMW XM: la Red Label è davvero “esagerata” // - infoitscienza : BMW XM: la Red Label è davvero “esagerata” - PaddockNews24 : Numeri da capogiro per la #BMW XM Label Red - infoitscienza : BMW XM Label Red: 500 esemplari ad alto tasso di insolenza - infoitscienza : BMW XM, non solo Label Red: ecco la 50e ibrida plug -

L'annunciata varianteRed della nuovaXM sarà presentata ufficialmente al Salone di Shanghai . La produzione sarà avviata nel mese di agosto, ma gli ordini si apriranno già il 28 aprile con prezzi ancora da ...LaXM Red, che debutterà tra meno di una settimana al salone di Shanghai ed entrerà in produzione nella fabbrica di Spartanburg, in America, il prossimo agosto, punta tutto su esclusività ...Trattandosi di un modello che andrà a posizionarsi sotto laXMRed e laXM che già conosciamo , la versione XM 50e dovrebbe fare a meno del V8 in favore di un powertrain caratterizzato ...

BMW XM: la Red Label è ancora più esagerata AlVolante

L'annunciata variante Label Red della nuova BMW XM sarà presentata ufficialmente al Salone di Shanghai. La produzione sarà avviata nel mese di agosto, ma gli ordini si apriranno già il 28 aprile con ...Cinquecento esemplari, destinati principalmente alla Cina, agli Stati Uniti e ai paesi del Medio Oriente. La BMW XM Red Label, che debutterà tra meno di una settimana al salone di Shanghai ed entrerà ...