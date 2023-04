Bmw iX1, la prova de Il Fatto.it – Elettrico, compatto e premium. Ecco il suv alla bavarese – FOTO (Di mercoledì 12 aprile 2023) A completare la gamma della BMW X1 è arrivata sulle strade italiane la versione 100% elettrica del modello che, dal 2016 ad oggi, è il più venduto in Italia per il marchio bavarese. Nel 2021, ad esempio, una BMW venduta su quattro è stata una X1. Lanciata sul mercato nel 2009, ne sono state vendute 2,7 milioni di unità di cui 124.300 in Italia, che rappresenta il quarto mercato con il 7%, dietro a Germania (17%), USA (13%) e Asia (9%), a pari merito con la Gran Bretagna. Ora è arrivata la terza generazione, ed è possibile immaginare che resterà uno dei top seller dell’offerta BMW. Per la prima volta quest’auto ha un sistema di trazione completamente Elettrico che si affianca a due modelli plug-in hybrid e sei dotati di motori a combustione interna (tre diesel e tre benzina) di cui quattro con tecnologia mild hybrid a 48 V. Le stime a livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) A completare la gamma della BMW X1 è arrivata sulle strade italiane la versione 100% elettrica del modello che, dal 2016 ad oggi, è il più venduto in Italia per il marchio. Nel 2021, ad esempio, una BMW venduta su quattro è stata una X1. Lanciata sul mercato nel 2009, ne sono state vendute 2,7 milioni di unità di cui 124.300 in Italia, che rappresenta il quarto mercato con il 7%, dietro a Germania (17%), USA (13%) e Asia (9%), a pari merito con la Gran Bretagna. Ora è arrivata la terza generazione, ed è possibile immaginare che resterà uno dei top seller dell’offerta BMW. Per la prima volta quest’auto ha un sistema di trazione completamenteche si affianca a due modelli plug-in hybrid e sei dotati di motori a combustione interna (tre diesel e tre benzina) di cui quattro con tecnologia mild hybrid a 48 V. Le stime a livello ...

