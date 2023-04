“Blocco navale fuori dal tempo”. E per i migranti l’Italia chiede soldi all’Ue (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le novità sono diverse. E in parte anche con una nota di sorpresa. Due notizie: la prima è che a quanto pare il governo avrebbe abbandonato l’idea di attuare un Blocco navale per bloccare gli sbarchi, idea che è sempre stata il cavallo di battaglia di Giorgia Meloni; la seconda riguarda invece il rapporto con l’Europa: l’Italia ha chiesto assistenza finanziaria alla Commissione Ue a causa dell’aumento degli sbarchi. I dati drammatici I numeri in fondo parlano chiaro. Ieri il Viminale ha diramato gli ultimi dati disponibili che mostrano l’approdo in Italia di 31mila immigrati irregolari, con un il +300% rispetto all’anno scorso. Per l’Onu, il trimestre gennaio-marzo 2023 è stato il più letale per chi si è affidato alle mani dei trafficanti nel Mediterraneo. Ad oggi avrebbero perso la vita 441 persone che portano il conteggio dal 2014 al ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le novità sono diverse. E in parte anche con una nota di sorpresa. Due notizie: la prima è che a quanto pare il governo avrebbe abbandonato l’idea di attuare unper bloccare gli sbarchi, idea che è sempre stata il cavallo di battaglia di Giorgia Meloni; la seconda riguarda invece il rapporto con l’Europa:ha chiesto assistenza finanziaria alla Commissione Ue a causa dell’aumento degli sbarchi. I dati drammatici I numeri in fondo parlano chiaro. Ieri il Viminale ha diramato gli ultimi dati disponibili che mostrano l’approdo in Italia di 31mila immigrati irregolari, con un il +300% rispetto all’anno scorso. Per l’Onu, il trimestre gennaio-marzo 2023 è stato il più letale per chi si è affidato alle mani dei trafficanti nel Mediterraneo. Ad oggi avrebbero perso la vita 441 persone che portano il conteggio dal 2014 al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per u… - distefanoTW : Che il Governo sia immobile su un sacco di cose, è già deprimente. Ma che sia immobile sulla natalità è intollerabi… - cyrd74 : RT @distefanoTW: Che il Governo sia immobile su un sacco di cose, è già deprimente. Ma che sia immobile sulla natalità è intollerabile. Blo… - FabryM_Zero : @vocedelpatriota È ora di fare fatti e non parole Dov'è finito il blocco navale? Era facile fare propaganda quando… - arbidani3 : RT @ColuiDi: Continua l'ondata di sbarchi irregolari verso l'Italia. E @GiorgiaMeloni oltre che raccontare bugie sul blocco navale, non fa… -