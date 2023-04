Blake Lively la foto in bikini a due mesi dal parto del quarto figlio infiamma Instagram

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attricetorna sui social e sfoggia una forma fisica invidiabile, lasciando di stucco i fan., laina duedaldel: «Sei una bomba sexy, come fai?».A duedaldel suoè già in forma smagliante. La

A due mesi dal parto del suo quarto figlio ,è già in forma smagliante. La star di Gossip Girl pubblica sui social network degli scatti che la ritraggono in bikini , suscitando la reazione stupita dei suoi follower . Dopo le fatiche ...Sembra ieri che la splendidaannuciava la sua gravidanza, la quarta con il marito Ryan Reynolds, con una lunga carrellata di foto con ...Una serie di foto che mostrano momenti di relax in famiglia, ma in cui la si vede anche in perfetta forma. Stiamo parlando diche ha pubblicato alcuni scatti in costume su Instagram dopo il quarto figlio . Foto che rivelano quanto sia splendida post gravidanza : senza trucco, felice, insieme alle persone care e ...

Blake Lively mostra il fisico post-partum in costume cut-out Vogue Italia

