Birmania | la giunta conferma l' attacco aereo su un villaggio

Lamilitare dellaha confermato l'attacco aereo di ieri sul villaggio di Pazi Gyi - nel distretto di Kantbalu, a nord di Mandalay - nel quale sarebbero rimaste uccise decine di persone. "...'Se non riusciremo a fermare immediatamente lamilitare, il Myanmar diventerà presto come la Corea del Nord'. A parlare è padre Celso Ba ...pacifiche invadevano le strade di tutta lae ...Lamilitare golpista al potere dal febbraio 2021 inha ufficialmente sciolto la Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito della leader democratica in carcere Aung San Suu Kyi. Lo ...

La giunta militare della Birmania ha confermato l'attacco aereo di ieri sul villaggio di Pazi Gyi - nel distretto di Kantbalu, a nord di Mandalay - nel quale sarebbero rimaste uccise decine di persone ...Loikaw è la capitale dello Stato birmano di Kayah, nell’Est del Myanmar sempre più tormentato da guerre e persecuzioni, una regione a prevalenza cristiana. Papa Francesco ha voluto alla guida della su ...