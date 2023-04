Bimba di 6 anni sbranata viva dai cani del vicino: cos’hanno fatto dopo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bambina sbranata cani vicino. Una bambina di sei anni è stata sbranata da alcuni cani mentre stava giocando nel cortile di casa. Gli animali erano di razza Bull Arab, si sono avvicinati a lei e l’hanno trascinata nel cortile, azzannandola all’addome e al torace. La Bimba è attualmente ricoverata in ospedale ed ha riportato ferite assai gravi. (Continua…) Leggi anche: Crème caramel ritirata dai supermercati: tutti i dettagli Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: orrore dopo la sua morte. È bufera su Selvaggia Lucarelli Bambina sbranata dai cani del vicino Oggi vi dobbiamo una tragica notizia di cronaca. Una bambina di circa sei anni è stata sbranata ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bambina. Una bambina di seiè statada alcunimentre stava giocando nel cortile di casa. Gli animali erano di razza Bull Arab, si sono avvicinati a lei e l’hanno trascinata nel cortile, azzannandola all’addome e al torace. Laè attualmente ricoverata in ospedale ed ha riportato ferite assai gravi. (Continua…) Leggi anche: Crème caramel ritirata dai supermercati: tutti i dettagli Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: orrorela sua morte. È bufera su Selvaggia Lucarelli BambinadaidelOggi vi dobbiamo una tragica notizia di cronaca. Una bambina di circa seiè stata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice… - News_24it : FONDI - Un incidente che poteva avere conseguenze letali quello verificatosi ieri mattina nei pressi del castello d… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Per quattro anni è stata ritenuta madre a sua insaputa di una bambina nata nel 2011, a causa di… - senia65 : Sembra che un infermiere dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, si sarebbe rivolto in modo minaccioso nei confronti… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Per quattro anni è stata ritenuta madre a sua insaputa di una bambina nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei su… -