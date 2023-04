Billie Jean King Cup 2023: le convocate della Slovacchia ai raggi X. Schmiedlova la più pericolosa, ma attenzione anche a Kuzmova nel doppio (Di mercoledì 12 aprile 2023) La nazionale italiana di tennis femminile si giocherà in questo fine settimana (14-15 aprile) sul duro indoor della NTC Arena di Bratislava la qualificazione per le fasi finali della Bilie Jean King Cup 2023. Le cinque azzurre guidate da Tathiana Garbin, ossia Martina Trevisan (n.20 al mondo), Camila Giorgi (n.43), Elisabetta Cocciaretto (n.51), Jasmine Paolini (n.66) e Lucia Bronzetti (n.79), affronteranno in trasferta la Slovacchia in una sfida che si preannuncia complicata ma non impossibile. La squadra avversaria avrà come capitano Matej Liptak e sarà composta da Anna Karolina Schmiedlova (n.101 WTA), Viktoria Kuzmova (n.127), Tereza Mihalikova (n.48 WTA di doppio) e Renata Jamrichova (n.615). Visti i ranKing delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) La nazionale italiana di tennis femminile si giocherà in questo fine settimana (14-15 aprile) sul duro indoorNTC Arena di Bratislava la qualificazione per le fasi finaliBilieCup. Le cinque azzurre guidate da Tathiana Garbin, ossia Martina Trevisan (n.20 al mondo), Camila Giorgi (n.43), Elisabetta Cocciaretto (n.51), Jasmine Paolini (n.66) e Lucia Bronzetti (n.79), affronteranno in trasferta lain una sfida che si preannuncia complicata ma non impossibile. La squadra avversaria avrà come capitano Matej Liptak e sarà composta da Anna Karolina(n.101 WTA), Viktoria(n.127), Tereza Mihalikova (n.48 WTA di) e Renata Jamrichova (n.615). Visti i randelle ...

