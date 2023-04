Biden in Irlanda: così Dublino potrebbe entrare nella Nato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il presidente Usa Joe Biden giunge in questi giorni in un’Irlanda sempre più “americana” e in un momento critico per il Paese. Intento a discutere il futuro della neutralità, cifra distintiva del Paese dall’indipendenza a oggi. Dopo la Svizzera che ha aderito alle sanzioni contro la Russia in ambito finanziario e progetta il potenziamento dello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il presidente Usa Joegiunge in questi giorni in un’sempre più “americana” e in un momento critico per il Paese. Intento a discutere il futuro della neutralità, cifra distintiva del Paese dall’indipendenza a oggi. Dopo la Svizzera che ha aderito alle sanzioni contro la Russia in ambito finanziario e progetta il potenziamento dello InsideOver.

