Biden decreta la fine del Covid in America (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiude definitivamente l'era Covid in America. Il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che pone fine immediatamente, un mese prima di quanto previsto dall'amministrazione Usa, all'emergenza nazionale dichiarata a marzo 2020.

Biden decreta la fine del Covid in America Si chiude definitivamente l'era Covid in America. Il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che pone fine immediatamente, un mese prima di quanto previsto dall'amministrazione Usa, all'emergenza nazionale dichiarata a marzo 2020. 12 aprile 2023

La Casa Bianca con uno scarno comunicato ha spiegato che Biden ha firmato la misura a porte chiuse. Decadono quindi anche le ultime regole per i turisti stranieri, che sino ad ora potevano entrare negli Stati Uniti solo se vaccinati.