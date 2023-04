Biasin: «Inzaghi parla di critiche? Errore un pensiero! Fuori strada» (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inter ieri ha vinto contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ne parla Biasin, il quale si focalizza sulle parole di Inzaghi critiche ? Fabrizio Biasin, tramite un post su Twitter, ha commentato le parole di Inzaghi in merito alle critiche ricevute: «Quando Inzaghi dice “so da dove provengono certe critiche” non pensate che si rivolga a qualcuno all’interno del club perché -con tutto il rispetto- siete Fuori strada. Alcune critiche sono doverose e il tecnico sa e deve accettarle, altre sono strumentali e no, non vanno bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inter ieri ha vinto contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ne, il quale si focalizza sulle parole di? Fabrizio, tramite un post su Twitter, ha commentato le parole diin merito allericevute: «Quandodice “so da dove provengono certe” non pensate che si rivolga a qualcuno all’interno del club perché -con tutto il rispetto- siete. Alcunesono doverose e il tecnico sa e deve accettarle, altre sono strumentali e no, non vanno bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

