Bianchi diventa la bici ufficiale del Tour de France

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Treviglio.è orgogliosa di annunciare l’accordo con A.S.O., società organizzatrice delde, divenendo la nuovaclettadella corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Un accordo che segna una nuova e significativa tappa nella storia di, a poco più di 12 mesi dalla grande partenza delde2024 da Firenze. Una prima volta per due brand fra i più amati del mondo del ciclismo e che prevede la creazione e commercializzazione di una edizione speciale e limitata del modello di punta della collezioneReparto Corse, la Oltre RC. “È un privilegio perlavorare a questo progetto tra due brand che rappresentano eccellenze nel mondo del ciclismo e dello sport in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anothervibesss : RT @Illuminati_it: I raggi bianchi del sole attraversano l'atmosfera piena di particelle d'acqua e molecole gassose. Il colore del cielo di… - elianto63 : @gisellaruccia #coso diventa direttore di uno dei tabloid di proprietà di Alfredo #Romeo. Dopo #BinSalman decide qu… - ferrarisergio4 : RT @Patrizi08587604: @ferrarisergio4 E giusto che il tempo passa si diventa grandi capelli bianchi e tanti dolori ma fa parte del camino de… - Patrizi08587604 : @ferrarisergio4 E giusto che il tempo passa si diventa grandi capelli bianchi e tanti dolori ma fa parte del camino… - RPegna : RT @giuliomeotti: Libri bruciati e banditi, parole censurate, un terzo di tutte le chiese chiuse. Ma la sharia è trattata in guanti bianchi… -

... oppure il monitoraggio degli squaliper dare indicazioni in tempo reale ai surfer del ... in cui gli spazi naturali sono talmente permeati dalla presenza umana chedifficile non ...Così l'unico scopo della sua vitaquello di impedire le nozze della figlia con Randall ... Ciro Esposito, Youma Diakite, Guia Jelo, Adolfo Margiotta, Antonello Fassari, Reginae Tony ...E se l'esperienza è incredibile a ogni ora del giorno, è di notte chemagica. Quando il sole lascia spazio al crepuscolo, infatti, i soffittisi illuminano rendendo il complesso un ...

Bianchi diventa la bici ufficiale del Tour de France BergamoNews.it

"Once upon a time" è un progetto sulle fiabe di Emanuela Dell'Aglio al museo Magma di Follonica, in provincia di Grosseto ...Dal beige al nude al cipria, la tendenza Vanilla Girl arriva da Tik Tok e influenza il make up di primavera. E non solo. Anche living e moda.