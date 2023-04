"Bestie, come l'Isis". Soldati ucraini decapitati, spuntano i video dell'orrore (Di mercoledì 12 aprile 2023) orrore sui social per due video che sembrano mostrare la decapitazione di Soldati ucraini. Lo riferisce la Cnn, sottolineando che pare si tratti di due eventi diversi, di cui uno potrebbe essere stato filmato molto di recente, mentre l'altro a giudicare dalla quantità di foglie presenti sul terreno pare sia stato girato in estate. La Cnn riferisce che il primo video, pubblicato su un social filorusso l'8 aprile, è stato presumibilmente filmato da mercenari russi del gruppo Wagner e sembra mostrare i cadaveri decapitati di due Soldati ucraini che giacciono a terra accanto a un veicolo militare distrutto. Nel video si sente una voce, dietro la telecamera, il cui suono sembra distorto per impedirne l'identificazione. "Il veicolo blindato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023)sui social per dueche sembrano mostrare la decapitazione di. Lo riferisce la Cnn, sottolineando che pare si tratti di due eventi diversi, di cui uno potrebbe essere stato filmato molto di recente, mentre l'altro a giudicare dalla quantità di foglie presenti sul terreno pare sia stato girato in estate. La Cnn riferisce che il primo, pubblicato su un social filorusso l'8 aprile, è stato presumibilmente filmato da mercenari russi del gruppo Wagner e sembra mostrare i cadaveridi dueche giacciono a terra accanto a un veicolo militare distrutto. Nelsi sente una voce, dietro la telecamera, il cui suono sembra distorto per impedirne l'identificazione. "Il veicolo blindato ...

