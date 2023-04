Più equilibrio nel secondo set, conche tiene botta e riesce a spuntarla per 7 - 6 solo dopo una battaglia punto a punto. Nel terzo set decisivo il quinto game, conche riesce a ...Salvatosi in quella circostanza, infatti,piazza il break nel game immediatamente ... sprecato un 15 - 40 nel nono game, noncomunque al momento di dover servire per il set: 6 - 4 in ...... battendo un top10 o ex top10 per il terzo torneo consecutivo (ad Acapulco era toccato a Ruud, ad Indian Wells a). Il braccio del giapponese nonmai, non concedendo neanche un break ...

Berrettini trema a Montecarlo con Cerundolo ma passa. Ora sfida a Rune

Non trema sulle due chance per l’italiano e nemmeno sulle due ... Sulle prime tre Cerundolo si salva, sulla quarta no: una risposta profonda di Berrettini lo porta avanti. Proprio questo fondamentale ...Va avanti col brivido Matteo Berrettini, che nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo batte l'argentino Francisco Cerundolo per 5-7 7-6 6-4 e approda agli ottavi. Nel primo set sembra tutto ...