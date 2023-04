Berrettini, che cuore! Rimonta Cerundolo e si regala gli ottavi a Monte - Carlo. Rivedilo alle 21.15 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Con la grinta e con il cuore. Rimettendo in piedi una partita che ad un certo punto sembrava stregata. Matteo Berrettini riesce a non rovinarsi il compleanno ed ad approdare negli ottavi del "Rolex ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Con la grinta e con il cuore. Rimettendo in piedi una partita che ad un certo punto sembrava stregata. Matteoriesce a non rovinarsi il compleanno ed ad approdare neglidel "Rolex ...

