Berlusconi, Tajani rassicura: “Procede bene. Spero possa essere sul palco di FI a Milano il 5 maggio” (Di mercoledì 12 aprile 2023) A quanto si apprende da ambienti ospedalieri il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso una «notte tranquilla»: la settima nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Dal reparto oggi c’è ancora incertezza sulla diramazione, nell’ottavo giorno di ricovero, di un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier. Berlusconi, Tajani: «Il decorso Procede bene» L’ultimo, diramato lunedì, riferiva comunque di un «progressivo e costante miglioramento», tanto da far esprimere un «cauto ottimismo» ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) A quanto si apprende da ambienti ospedalieri il presidente di Forza Italia, Silvio, ha trascorso una «notte tranquilla»: la settima nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Dal reparto oggi c’è ancora incertezza sulla diramazione, nell’ottavo giorno di ricovero, di un bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier.: «Il decorso» L’ultimo, diramato lunedì, riferiva comunque di un «progressivo e costante miglioramento», tanto da far esprimere un «cauto ottimismo» ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvioe direttore delle terapie ...

