Berlusconi, Tajani: "Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Il Stefano Pioli e Luciano Spalletti "procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano Migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco". Così il vicepremier Antonio Tajani, lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di stato. "Stamattina, nel corso di una riunione del Ppe, c'è stato un affettuoso saluto del presidente Weber: gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione, a nome di tutto il Ppe, cosa che gli ho fatto immediatamente sapere". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Il Stefano Pioli e Luciano Spalletti "procede bene, isonodialle, è un fatto positivo che le cose vadanondo. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco". Così il vicepremier Antonio, lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di stato. "Stamattina, nel corso di una riunione del Ppe, c'è stato un affettuoso saluto del presidente Weber: gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione, a nome di tutto il Ppe, cosa che gli ho fatto immediatamente sapere".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Ringrazio @ManfredWeber che in apertura della riunione ha espresso auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi… - Antonio_Tajani : Caro Presidente @berlusconi, il modo migliore per starti vicino è quello di continuare a lavorare per il bene dell'… - BinaryOptionEU : RT 'Berlusconi, Tajani: 'Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure' . #Adnkronos - ledicoladelsud : Berlusconi, Tajani: “Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure” - fisco24_info : Berlusconi, Tajani: 'Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure': (Adnkronos) - Il vicepremier: 'Il 5 e 6… -