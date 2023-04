Berlusconi, Tajani: "Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure" (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Il decorso" di Silvio Berlusconi "procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano Migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Il decorso" di Silvio"procede bene, isonodialle, è un fatto positivo che le cose vadanondo. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Ringrazio @ManfredWeber che in apertura della riunione ha espresso auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi… - Antonio_Tajani : Caro Presidente @berlusconi, il modo migliore per starti vicino è quello di continuare a lavorare per il bene dell'… - Italiani_news : Tajani (Fi): Berlusconi migliora, spero che sia sul palco di Fi il 5 - 6 Maggio - Italiani News - BinaryOptionEU : RT 'Berlusconi, Tajani: 'Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure' . #Adnkronos - ledicoladelsud : Berlusconi, Tajani: “Migliora, medici soddisfatti di come reagisce a cure” -