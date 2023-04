Berlusconi ricoverato, visite e messaggi di incoraggiamento per il Cav (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - Terminato il voci di rottura imminente con Italia Viva ", da parte del più piccolo dei cinque figli dell'ex premier, Luigi, al momento di lasciare l'ospedale. In giornata, a trovare Berlusconi, si sono visti arrivare i due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, il fratello Paolo e l'amico di sempre, Fedele Confalonieri. E nel frattempo si sono moltiplicate anche le attestazioni di stima da parte di fan e gente comune; fuori dal San Raffaele, di fronte all'ingresso di via Olgettina 60, è comparso un nuovo striscione: "Sei il più grande dei presidenti mai avuti in questo Paese. Abbiamo ancora bisogno di te, gigante. Tvb, F.G. Napoli". Ad esporlo è stato un uomo che è arrivato, ha srotolato il manifesto, lo ha affisso sul muro di fronte all'ingresso carrabile del nosocomio e si è dileguato, tutto in un rigoroso silenzio. Anche la politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - Terminato il voci di rottura imminente con Italia Viva ", da parte del più piccolo dei cinque figli dell'ex premier, Luigi, al momento di lasciare l'ospedale. In giornata, a trovare, si sono visti arrivare i due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, il fratello Paolo e l'amico di sempre, Fedele Confalonieri. E nel frattempo si sono moltiplicate anche le attestazioni di stima da parte di fan e gente comune; fuori dal San Raffaele, di fronte all'ingresso di via Olgettina 60, è comparso un nuovo striscione: "Sei il più grande dei presidenti mai avuti in questo Paese. Abbiamo ancora bisogno di te, gigante. Tvb, F.G. Napoli". Ad esporlo è stato un uomo che è arrivato, ha srotolato il manifesto, lo ha affisso sul muro di fronte all'ingresso carrabile del nosocomio e si è dileguato, tutto in un rigoroso silenzio. Anche la politica ...

