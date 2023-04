Berlusconi ricoverato, visite e messaggi di incoraggiamento per il Cav (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Terminato il settimo giorno di ricovero in ospedale per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alle prese con un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. Una giornata trascorsa senza particolari novità, in assenza di un nuovo bollettino medico e di dichiarazioni da parte di chi lo è andato a trovare, a parte un pollice in su, accompagnato da un sorriso e dalla frase “sta bene, sta bene”, da parte del più piccolo dei cinque figli dell’ex premier, Luigi, al momento di lasciare l’ospedale. In giornata, a trovare Berlusconi, si sono visti arrivare i due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, il fratello Paolo e l’amico di sempre, Fedele Confalonieri. E nel frattempo si sono moltiplicate anche le attestazioni di stima da parte di fan e gente comune; fuori dal San Raffaele, di fronte all’ingresso di via ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Terminato il settimo giorno di ricovero in ospedale per il leader di Forza Italia, Silvio, alle prese con un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. Una giornata trascorsa senza particolari novità, in assenza di un nuovo bollettino medico e di dichiarazioni da parte di chi lo è andato a trovare, a parte un pollice in su, accompagnato da un sorriso e dalla frase “sta bene, sta bene”, da parte del più piccolo dei cinque figli dell’ex premier, Luigi, al momento di lasciare l’ospedale. In giornata, a trovare, si sono visti arrivare i due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, il fratello Paolo e l’amico di sempre, Fedele Confalonieri. E nel frattempo si sono moltiplicate anche le attestazioni di stima da parte di fan e gente comune; fuori dal San Raffaele, di fronte all’ingresso di via ...

