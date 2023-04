Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - zazoomblog : Berlusconi ricoverato visite e messaggi di incoraggiamento per il Cav - #Berlusconi #ricoverato #visite… - zazoomblog : Berlusconi ricoverato ma in costante miglioramento. Il figlio Luigi: Sta bene - #Berlusconi #ricoverato #costante… -

In giornata, a trovare, si sono visti arrivare i due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, il fratello Paolo e l'amico di sempre, Fedele Confalonieri. E nel frattempo si sono moltiplicate ...I medici del San raffaele di Milano, dove l'ex premier èin terapia intensiva per una forma di leucemia, esprimono...e la sua famiglia avrebbero scelto Tajani come successore ...Di cuore manderò energia buona dai miei boschi per'. "Lei qui non entra": sconcerto al San Raffaele, chi si presenta dal Cav

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: le news sulle condizioni di salute. Zangrillo: "Cauto ottimismo" la Repubblica

Leggi su Sky TG24 l'articolo Berlusconi ricoverato, ottavo giorno in ospedale. Medici: “Cauto ottimismo”. LIVE ...(Adnkronos) – Terminato il settimo giorno di ricovero in ospedale per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alle prese con un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica croni ...