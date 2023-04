(Di mercoledì 12 aprile 2023) I medici del San Raffaele di Milano parlano di un "cauto ottimismo" e, spiegano ancora, "le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi". Zangrillo, medico personale dell'ex Premier, ha smentito alcune notizie di stampa e ha precisato: "Non è vero che può alzarsi". "Sta": così il, al termine di una visita durata oltre due ore

GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica

Di cuore manderò energia buona dai miei boschi per'. "Lei qui non entra": sconcerto al San Raffaele, chi si presenta dal CavL'uomo è rientra nella ristretta cerchia che ha accesso al reparto dove èil cavaliere, ma pare non abbia partecipato al matrimonio simbolico della ...I dottori hanno poi specificato che ' il presidente Silviorestain ambito intensivo '. Smentite, quindi, le notizie circolate ieri, secondo cui l'ex premier si era alzato dal ...

Berlusconi ricoverato ma in "costante miglioramento". Il figlio Luigi: "Sta bene" Sky Tg24

Continuano le visite al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da giorni Silvio Berlusconi. Ad arrivare per primo nel pomeriggio è Luigi, figlio del Cavaliere, che non si… Leggi ...La situazione è stazionaria. L'ex premier - da quanto apprende l'AGI da fonti interne sanitarie - appare di "buon umore" e ansioso di "tornare a casa" ...