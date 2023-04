Berlusconi ricoverato, il figlio Luigi: "Sta meglio". Domani nuovo bollettino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. - (Adnkronos) - "Notte tranquilla", l'ottava al San Raffaele, per Silvio Berlusconi a quanto si apprende da ambienti ospedalieri. Il presidente di Forza Italia è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare, dove è stato portato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Previsto per la giornata di Domani, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, il prossimo bollettino sulle condizioni del leader azzurro. Sarà il terzo aggiornamento, dopo il primo bollettino di giovedì 6 aprile e il secondo di Pasquetta. Intanto però nelle parole di Luigi Berlusconi, il più piccolo dei cinque figli del leader di Forza Italia in visita anche oggi per circa un'ora e mezza dal padre, il Cav "sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. - (Adnkronos) - "Notte tranquilla", l'ottava al San Raffaele, per Silvioa quanto si apprende da ambienti ospedalieri. Il presidente di Forza Italia ènel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare, dove è stato portato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Previsto per la giornata di, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, il prossimosulle condizioni del leader azzurro. Sarà il terzo aggiornamento, dopo il primodi giovedì 6 aprile e il secondo di Pasquetta. Intanto però nelle parole di, il più piccolo dei cinque figli del leader di Forza Italia in visita anche oggi per circa un'ora e mezza dal padre, il Cav "sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - infoitinterno : Berlusconi ricoverato per la leucemia, domani il bollettino sulle sue condizioni- - Luxgraph : Berlusconi ricoverato per la leucemia, domani il bollettino sulle sue condizioni #corriere #news #2022 #italy… -