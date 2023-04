Berlusconi ricoverato | il figlio Luigi | Sta meglio Attesa per il nuovo bollettino LIVE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - mohammadali_im1 : #Berlusconi ricoverato, il #Fedelissimo riparte: “Forza Silvio, mena” - bizcommunityit : Berlusconi ricoverato, il figlio Luigi: 'Sta meglio'. Domani nuovo bollettino -

Ottavo giorno di ricovero per Silvio, arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano mercoledì della settimana scorsa per curare ... dove al momento resta ancora, nonostante il "...Tra Vittorio Sgarbi e Silvioc'è una lunga amicizia. A dimostrarlo l'incontro prima che il leader di Forza Italia venisseal San Raffaele di Milano. Proprio con il Cav il sottosegretario alla Cultura ha ...AGI/Vista - "Ringrazio Manfred Weber che in apertura della riunione ha espresso auguri di pronta guarigione a Silvio. Ho rassicurato la Presidenza del Pppe sul miglioramento delle condizioni di salute del leader di Forza Italia". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani

Berlusconi ricoverato per la leucemia, domani il bollettino sulle sue condizioni Corriere della Sera

Bisognerà aspettare giovedì per conoscere il prossimo bollettino medico ufficiale sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da 8 giorni ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione ...Applauso dell'aula della Camera all'indirizzo di Silvio Berlusconi, ricoverato da otto giorni nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele. A "chiamare" l'applauso il deputato Paolo Emilio Russo ...