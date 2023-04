Berlusconi, notte tranquilla: ottavo giorno in ospedale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. - (Adnkronos) - "notte tranquilla" per Silvio Berlusconi a quanto si apprende da ambienti ospedalieri. voci di rottura imminente con Italia Viva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. C'è ancora incertezza sulla diramazione oggi, nell'ottavo giorno di ricovero, di un bollettino medico sulle condizioni dell'ex premier. L'ultimo, diramato lunedì, riferiva di un "progressivo e costante miglioramento", tanto da far esprimere un Victor Osimhen ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. - (Adnkronos) - "" per Silvioa quanto si apprende da ambienti ospedalieri. voci di rottura imminente con Italia Viva cardio-toraco-vascolare dell'San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. C'è ancora incertezza sulla diramazione oggi, nell'di ricovero, di un bollettino medico sulle condizioni dell'ex premier. L'ultimo, diramato lunedì, riferiva di un "progressivo e costante miglioramento", tanto da far esprimere un Victor Osimhen ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvioe direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha c… - fisco24_info : Berlusconi, notte tranquilla: ottavo giorno in ospedale: (Adnkronos) - Incertezza sulla diramazione oggi di un boll… - ledicoladelsud : Berlusconi, notte tranquilla: ottavo giorno in ospedale - askanews_ita : Per #Berlusconi, che ha trascorso una 'notte tranquilla', inizia l'ottavo giorno di ricovero #Fi - discoradioIT : #Berlusconi, altra notte tranquilla al San Raffaele. L'ex premier è in terapia intensiva da mercoledì mattina. 'Non… -