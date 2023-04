Bergamo, prof in pensione fa da guida agli amici: multa da 2mila euro. “Esercizio abusivo della professione” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una lezione privata che rischia di costare duemila euro. Un’insegnante in pensione è stata multata dai vigili di Bergamo mentre illustrava a un gruppo di conoscenti le bellezze del duomo e dei palazzi della Città alta. L’accusa all’ex professoressa di educazione artistica Rosita Corbetta è di Esercizio abusivo della professione di guida turistica. Corbetta, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo (Lecco), stava parlando a un gruppo di circa 20 membri dell’associazione quando è stata fermata lo scorso 4 aprile. A segnalarla alla polizia locale, secondo quanto riporta Bergamonews, era stata una delle guide turistiche autorizzate della città, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una lezione privata che rischia di costare duemila. Un’insegnante inè statata dai vigili dimentre illustrava a un gruppo di conoscenti le bellezze del duomo e dei palazziCittà alta. L’accusa all’exessoressa di educazione artistica Rosita Corbetta è diessione dituristica. Corbetta, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo (Lecco), stava parlando a un gruppo di circa 20 membri dell’associazione quando è stata fermata lo scorso 4 aprile. A segnalarla alla polizia locale, secondo quanto riportanews, era stata una delle guide turistiche autorizzatecittà, ...

