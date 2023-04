Bergamo | incastrati dalle telecamere di una Tesla | tre rapinatori a processo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... motorionline : Ladri incastrati dalle telecamere perimetrali della #Tesla: l'intuito di un automobilista permette di sventare un c… - AmoBergamo : #Bergamo Ladri incastrati dalle telecamere di una Tesla: recuperata la refurtiva a Dalmine -

commenta In provincia di, un colpo da 7mila euro è stato sventato grazie a una Tesla. Tre banditi sono finiti a processo per aver rubato la cassaforte di un negozio di abbigliamento la notte di Pasqua. A incastrarli ...Così un uomo ha sventato un furto a Dalmine , in provincia di, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, facilitando l'intervento dei carabinieri che sono stati subito allertati dall'automobilista ...da una Tesla. È accaduto a Dalmine, nella domenica di Pasqua. Il conducente dell'auto ... Come riporta Corriere, i proprietari del locale hanno lanciato l'allarme, così come il ...

Ladri incastrati dalle telecamere di una Tesla: recuperata la refurtiva a Dalmine Prima Bergamo

In provincia di Bergamo, un colpo da 7mila euro è stato sventato grazie a una Tesla. Tre banditi sono finiti a processo per aver rubato la cassaforte di un negozio di abbigliamento la notte di Pasqua.DALMINE. I tre, senza fissa dimora e con precedenti, domenica avevano preso di mira un negozio di abbigliamento. L’uscita dal negozio con la cassaforte tra le braccia mentre suonava l’allarme, e la fu ...