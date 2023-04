Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un’insegnante in pensione racconta la storia degli edifici e dei monumenti più belli di Bergamo Alta, quando si avvicinano gli agenti della polizia, che le chiedono i documenti: per la donna è obbligatoria l’iscrizione al registro delle guide turistiche. Rosita Corbetta, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo (Lecco), è stata multata dagli agenti con una sanzione di 2mila euro per esercizio abusivo della professione, poiché non è autorizzata a fare la guida. Secondo quanto riportato da Bergamonews, lo scorso 4 aprile una guida turistica autorizzata ha avvisato la polizia locale della presenza inopportuna di questa donna: lei si è difesa, affermando di essere lì per una lezione privata a degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un’in pensione racconta ladegli edifici e dei monumenti più belli diAlta, quando si avvicinano gli agentipolizia, che le chiedono i documenti: per la donna è obbligatoria l’iscrizione al registro delle guide turistiche. Rosita Corbetta, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo (Lecco), è statadagli agenti con una sanzione di 2milaper esercizio abusivoprofessione, poiché non è autorizzata a fare la guida. Secondo quanto riportato danews, lo scorso 4 aprile una guida turistica autorizzata ha avvisato la polizia localepresenza inopportuna di questa donna: lei si è difesa, affermando di essere lì per una lezione privata a degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro - ABosurgi : RT @fattoquotidiano: Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro https://t.co… - FeliciOria94049 : RT @fattoquotidiano: Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro https://t.co… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro https://t.co… - fattoquotidiano : Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro -