Bergamo Alta, spiega agli amici la storia del Duomo, i vigili la multano: 2mila euro alla prof in pensione (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bergamo 12 apr — Stava esponendo a un gruppetto di amici le proprie conoscenze riguardo il patrimonio storico-architettonico di Bergamo Alta, quando un agente della municipale l’ha avvicinata chiedendole di mostrare i documenti e di poter verificare l’iscrizione al registro delle guide turistiche. Ma Rosita Corbetta, un’insegnante in pensione, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, Lecco, non è una guida e non risulta iscritta ad alcun albo. Ma per la legge l’attività (benché a titolo gratuito) della signora è vietata: esercizio abusivo della professione di guida. E gli agenti le hanno comminato una sanzione da 2mila euro. Bergamo Alta, multata perché spiega ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 aprile 2023)12 apr — Stava esponendo a un gruppetto dile proprie conoscenze riguardo il patrimonio storico-architettonico di, quando un agente della municipale l’ha avvicinata chiedendole di mostrare i documenti e di poter verificare l’iscrizione al registro delle guide turistiche. Ma Rosita Corbetta, un’insegnante in, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, Lecco, non è una guida e non risulta iscritta ad alcun albo. Ma per la legge l’attività (benché a titolo gratuito) della signora è vietata: esercizio abusivo dellaessione di guida. E gli agenti le hanno comminato una sanzione da, multata perché...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Bergamo, professoressa in pensione spiega agli amici la storia del Duomo: multa da 2 mila euro - AndreaZeoli : RT @Corriere: Bergamo, professoressa in pensione spiega agli amici la storia del Duomo: multa da 2 mila euro - IlPrimatoN : Per la legge l'attività (benché a titolo gratuito) della signora è vietata: esercizio abusivo della professione di… - FioreFio4 : RT @Corriere: Bergamo, professoressa in pensione spiega agli amici la storia del Duomo: multa da 2 mila euro - mgpg07 : RT @Corriere: Bergamo, professoressa in pensione spiega agli amici la storia del Duomo: multa da 2 mila euro -