Benzina e diesel: i nuovi rincari sui costi dopo Pasqua (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Una nuova stangata è in arrivo durante la primavera relativamente ai costi di Benzina e diesel. In base alle indicazioni degli analisti ed agli andamenti dei mercati, nelle prossime settimane gli italiani potrebbero trovarsi a pagare ulteriori costi aggiuntivi per i carburanti. Lo scenario dei rincari è dettato da un ulteriore rialzo dei prezzi al litro di Benzina e diesel su scala mondiale e dal ritorno al pagamento integrale delle accise in Italia. Benzina e diesel, sino a 20 centesimi in più ogni litro Rispetto allo scorso anno, senza il taglio delle accise previsto sino a dicembre dal Governo Draghi, gli italiani pagano sino a 20 centesimi in più al litro. Per la Benzina il costo medio per un litro ...

