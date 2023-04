Bennacer lancia il Milan a San Siro: 1-0 al Napoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Milan si prende il primo round con il Napoli: 1-0 per i rossoneri in un San Siro tutto esaurito, decide la rete nel primo tempo di Ismael... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilsi prende il primo round con il: 1-0 per i rossoneri in un Santutto esaurito, decide la rete nel primo tempo di Ismael...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Bennacer lancia il Milan: il Napoli finisce in dieci, ma sfiora il pareggio#ChampionsLeague - TecnoPiritu : RT @cmdotcom: Bennacer lancia il #Milan a San Siro: 1-0 al #Napoli - mirkopioltini74 : RT @Gazzetta_it: Bennacer lancia il Milan: il Napoli finisce in dieci, ma sfiora il pareggio#ChampionsLeague - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Bennacer lancia il #Milan a San Siro: 1-0 al #Napoli - MaxBraz1 : RT @Gazzetta_it: Bennacer lancia il Milan: il Napoli finisce in dieci, ma sfiora il pareggio#ChampionsLeague -