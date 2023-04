(Di mercoledì 12 aprile 2023)giorni dopo, è arrivato il responso: no, il clamoroso quattro a zero del 2 aprile al Maradona non ha giovato maggiormente al. Lo sostenevano in parecchi, forse sottovalutando la vocina ...

... e avviando l'azione del vantaggio: scarico su Leao, bravo a servire subito l'accorrente, e sinistro potente in buca. Era il minuto numero 40 e il Diavolo ha provato a sferrare un altro ...... quando l'attuale 8 della Fiorentina era richiesto da mezza Italia, Ismaele Rade Krunic ... Noi comunque pensiamo di poterceloancora un anno. Pensiamo che sia lui sia Fazzini debbano ...... se un errore è stato fatto e pure bello grosso, è quello di nondi un giocatore di alto profilo capace di alternarsi con Tonali e. L'anno passato c'era Kessie , andato via come uno ...

Bennacer fa godere il Milan: il Napoli finisce in dieci, ma sfiora il pareggio La Gazzetta dello Sport

76' - Dopo un avvio molto promettente, ora il Napoli è in svantaggio ed in inferiorità numerica. 74' - ESPULSO ANGUISSA! Theo Hernandez anticipa nettamente Anguissa che arriva in ritardo e lo stende: ...50' - ELMAS! Kvaratskhelia si accentra e va al traversone morbido al centro per Elmas: colpo di testa insidioso che Maignan alza in corner. 47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi vent ...