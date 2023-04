Benfica-Inter, mostra bustina di cocaina durante il collegamento tv: “Imbecille, fatti vedere” | VIDEO (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benfica-Inter, mostra bustina di cocaina durante il collegamento tv È incredibile quanto accaduto durante il collegamento di SportItalia prima del match di Champions League tra Benfica e Inter: mentre il giornalista Tancredi Palmeri parlava, infatti, un passante ha mostrato alla telecamera una bustina di cocaina. Il reporter ha subito allontanato lo “spacciatore”, facendogli notare poi la gravità del suo gesto. “Mamma mia, questo è un Imbecille totale proprio. Tu sei un Imbecille te lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato” ha affermato Palmeri ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023)diiltv È incredibile quanto accadutoildi SportItalia prima del match di Champions League tra: mentre il giornalista Tancredi Palmeri parlava, in, un passante hato alla telecamera unadi. Il reporter ha subito allontanato lo “spacciatore”, facendogli notare poi la gravità del suo gesto. “Mamma mia, questo è untotale proprio. Tu sei unte lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato” ha affermato Palmeri ...

