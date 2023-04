Benfica-Inter, le prime pagine dei quotidiani sportivi portoghesi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un brusco risveglio per il Benfica, che aveva fin qui impressionato nel corso del suo cammino in Champions League. Invece la squadra di Schmidt nella gara d’andata dei quarti di finale ha subito un pesante 0-2 per mano dell’Inter di Simone Inzaghi, che fa un enorme passo in avanti verso la qualificazione in semifinale. I quotidiani lusitani reagiscono più o meno tutti alla stessa maniera, sottolineando la delusione per il risultato e cercando di soffermarsi su alcuni episodi da moviola. “Desilusao”, scrive A Bola nella sua prima pagina, scrivendo poi in basso di come la formazione portoghese avrebbe potuto usufruire di un paio di rigori. “Depressao”, si legge invece su Record. E anche qui ci si pongono quesiti sulla direzione arbitrale, con l’Intervento di un ex arbitro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un brusco risveglio per il, che aveva fin qui impressionato nel corso del suo cammino in Champions League. Invece la squadra di Schmidt nella gara d’andata dei quarti di finale ha subito un pesante 0-2 per mano dell’di Simone Inzaghi, che fa un enorme passo in avanti verso la qualificazione in semifinale. Ilusitani reagiscono più o meno tutti alla stessa maniera, sottolineando la delusione per il risultato e cercando di soffermarsi su alcuni episodi da moviola. “Desilusao”, scrive A Bola nella sua prima pagina, scrivendo poi in basso di come la formazione portoghese avrebbe potuto usufruire di un paio di rigori. “Depressao”, si legge invece su Record. E anche qui ci si pongono quesiti sulla direzione arbitrale, con l’vento di un ex arbitro. SportFace.

