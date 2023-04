Benfica-Inter | le pagelle dei nerazzurri | «Finalmente Barella! Ma Dzeko…»

(Di mercoledì 12 aprile 2023), ledeidopo la vittoria del da Luz contro i portoghesi: i giudizi dei quotidiani sportivi I quotidiani sportivi oggi in edicola stilano ledell’dopo il 2-0 in casa delal da Luz nell’andata dei quarti di Champions. Migliore in campo Barella con un 8, con il centrocampista che oltre al gol ha fatto rivedere la sua versione migliore: corsa, lotta, recupero dei palloni e giocate per il centrocampista nerazzurro. Male invece Dzeko, al quale i giornali affibiano un 5,5. Troppo fermo ieri il centravanti bosniaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - Acerbi_Fra : Primo atto portato a casa. #Ace #Inter #Acerbi #Benfica #BenficaInter #ChampionsLeague - fcin1908it : Moviola Benfica-Inter, CdS: Oliver non è all’altezza. Rafa da rosso, mani Joao Mario netto - panda5214 : RT @mondisommersi1: Finitela di dire che abbiamo preso 7 gol dal Benfica,perché sennò vi dico che la Juve ha battuto l'Inter andata e ritor… -

Lukaku gol ed esultanza in0 - 2 Romelu Lukaku segnato il gol dello 0 - 2 di(in precedenza colpo di testa di Barella su cross al bacio di Bastoni ), trasformando il rigore (tocco di mano dell'ex ...Soltanto così si poteva far tornare lo zero nella casella dei gol segnati dalin Champions come non accadeva dal 2021.

È un'Inter da sballo: domina e vince 2-0 in casa del Benfica. La semifinale è a un passo! La Gazzetta dello Sport

Quarta partita consecutiva senza subire gol nella fase a eliminazione diretta della competizione per Inzaghi, contro un avversario che nella massima competizione europea da due anni andava sempre a be ...LISBONA (PORTOGALLO) - Grande impresa dell' Inter che sbanca l'Estadio Da Luz di Lisbona e ora è con un piede e mezzo in semifinale di Champions League. A firmare il 2-0 dei nerazzurri sul Benfica son ...