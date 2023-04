Benfica-Inter, le pagelle: Barella e Bastoni da urlo. Due flop ? CdS (Di mercoledì 12 aprile 2023) Serata magica per l’Inter, che ieri sera ha sbancato il da Luz di Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Champions League per 0-2. Barella e Bastoni protagonisti, male in due. Le pagelle pagelle ? L’Inter si ritrova nella serata più importante. Fantastico 0-2 al Benfica per ipotecare il passaggio alle semifinali di Champions League. La premiata coppia Nicolò Barella-Alessandro Bastoni è una delizia per gli occhi. In pagella il voto è 7.5 per entrambi. Il primo lotta, corre, gioca e praticamente dovunque. Anche in area dove trova il settimo sigillo della propria stagione, il primo di testa in assoluto con l’Inter. Il secondo ha un piede meraviglioso e dal suo mancino parte l’assist per il vantaggio del sardo e poi ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Serata magica per l’, che ieri sera ha sbancato il da Luz di Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Champions League per 0-2.protagonisti, male in due. Le? L’si ritrova nella serata più importante. Fantastico 0-2 alper ipotecare il passaggio alle semifinali di Champions League. La premiata coppia Nicolò-Alessandroè una delizia per gli occhi. In pagella il voto è 7.5 per entrambi. Il primo lotta, corre, gioca e praticamente dovunque. Anche in area dove trova il settimo sigillo della propria stagione, il primo di testa in assoluto con l’. Il secondo ha un piede meraviglioso e dal suo mancino parte l’assist per il vantaggio del sardo e poi ...

