Benfica-Inter, la stampa portoghese assolve Oliver: l'arbitro non ha sbagliato VIDEO (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il giorno dopo è tutto ancora più bello. All'indomani della vittoria per 2-0 dell'Inter sul campo del Benfica nell'andata... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il giorno dopo è tutto ancora più bello. All'indomani della vittoria per 2-0 dell'sul campo delnell'andata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - MaxMinervini : RT @Acerbi_Fra: Primo atto portato a casa. #Ace #Inter #Acerbi #Benfica #BenficaInter #ChampionsLeague - HakanReformed : RT @marifcinter: #Costacurta: 'Non mi fate incazzare con la storia che il Benfica ha giocato male, l'Inter è stata forte. Tra i migliori me… -