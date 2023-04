Benfica-Inter: i 3 grandi meriti di Simone Inzaghi (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’analisi delle mosse di Simone Inzaghi che hanno permesso all’Inter di vincere la gara d’andata contro il Benfica Qualcuno oggi ha fatto sincera autocritica nei confronti di Simone Inzaghi dopo che l’Inter ha sbancato il Da Luz, ipotecando un passaggio in semifinale che non tanti davano per possibile alla luce dell’ultimo brutto periodo nerazzurro. Si erano dimenticati di come l’Inter avesse superato un girone dov’era presente il Barcellona, che sta dominando la Liga. E avevano soprattutto trascurato come nelle gare a eliminazione diretta il tecnico ex Lazio se la cavi piuttosto bene: dalle competizioni nazionali accumulate in serie (tre, finora, da quando vive a Milano) al passaggio degli ottavi con il Porto. Alessandro Barbano, sul Corriere dello ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’analisi delle mosse diche hanno permesso all’di vincere la gara d’andata contro ilQualcuno oggi ha fatto sincera autocritica nei confronti didopo che l’ha sbancato il Da Luz, ipotecando un passaggio in semifinale che non tanti davano per possibile alla luce dell’ultimo brutto periodo nerazzurro. Si erano dimenticati di come l’avesse superato un girone dov’era presente il Barcellona, che sta dominando la Liga. E avevano soprattutto trascurato come nelle gare a eliminazione diretta il tecnico ex Lazio se la cavi piuttosto bene: dalle competizioni nazionali accumulate in serie (tre, finora, da quando vive a Milano) al passaggio degli ottavi con il Porto. Alessandro Barbano, sul Corriere dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - marifcinter : #Costacurta: 'Non mi fate incazzare con la storia che il Benfica ha giocato male, l'Inter è stata forte. Tra i migl… - news24_inter : Adani su #BenficaInter: «Molto solida in difesa. Su Skriniar…» - Bertoldo117 : RT @cmdotcom: #BenficaInter, la stampa portoghese assolve l'arbitro #Oliver: 'Giusto non fischiare rigore contro #Bastoni e dare quello per… -