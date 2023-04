Benfica-Inter 0-2, l’aria del Portogallo fa ancora bene ai nerazzurri! A San Siro servono conferme | TG Inter-News 12/04/2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla vittoria dell’Inter sul campo del Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League TG IN NERAZZURRO ? L’Inter si aggiudica il primo round contro i Benfica. Al Da Luz i nerazzurri si impongono per 0-2 grazie alle reti di Barella e Lukaku. Fra i protagonisti della gara anche Bastoni, autore dell’assist dello 0-1 e votato dall’UEFA MVP della gara. Inzaghi, al termine del match, esprime soddisfazione per la performance dei nerazzurri. Meno soddisfatto il tecnico dei lusitani Schmidt, che nel ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulla vittoria dell’sul campo delnell’andata dei quarti di finale di Champions League TG IN NERAZZURRO ? L’si aggiudica il primo round contro i. Al Da Luz i nerazzurri si impongono per 0-2 grazie alle reti di Barella e Lukaku. Fra i protagonisti della gara anche Bastoni, autore dell’assist dello 0-1 e votato dall’UEFA MVP della gara. Inzaghi, al termine del match, esprime soddisfazione per la performance dei nerazzurri. Meno soddisfatto il tecnico dei lusitani Schmidt, che nel ...

