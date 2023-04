Benfica-Inter 0-2 | Inzaghi incarta Schmidt rinunciando al possesso palla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - Acerbi_Fra : Primo atto portato a casa. #Ace #Inter #Acerbi #Benfica #BenficaInter #ChampionsLeague - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - ninniblog95 : RT @Er_Libanese7: e quindi il Benfica contro di noi sembrava il Barcellona di Guardiola mentre contro l’Inter è scesa in campo con la sindr… - ernie_alberto : RT @Acerbi_Fra: Primo atto portato a casa. #Ace #Inter #Acerbi #Benfica #BenficaInter #ChampionsLeague -

0 - 2: La conferenza di Simone Inzaghi ., Inzaghi: un commento sul percorso in Champions e sull'andamento in Serie A ., Inzaghi: "Nessuna rivincita, la squadra si è ...Finisce 2 - 0 per l'l'andata dei quarti di Champions contro ilal da Luz con le reti tutte nella ripresa di Barella e di Lukaku su rigore. In quella che invece è stata definita una 'finale anticipata' è il ...Commenta per primo L'che non ti aspetti batte 2 - 0 ile torna da Lisbona con la prenotazione per una semifinale tutta italiana . Giusto, giustissimo così, perché la squadra di Inzaghi gioca la classica ...

Benfica-Inter, le pagelle: il doppio gioiello di Bastoni è da 8, errore pesante di Joao Mario (5,5) La Gazzetta dello Sport

L’ Inter si ritrova nel momento del bisogno e vince il primo atto del quarto di finale di Champions League Il risultato finale recita Benfica 0 Inter 2; una vittoria fondamentale, che pone gli uomini ...Le parole del presidente dell'Inter Alla televisione ufficiale del Benfica ha parlato Steven Zhang: "Mi aspetto una gara piena di energia. La Champions League è una… Leggi ...