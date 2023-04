Benevento | ufficiale la nomina del nuovo allenatore

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilha comunicato ufficialmente ladeldopo l’ultimo esonero. Tutti i dettagli Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Andrea Agostinelli. L’sarà chiamato a salvare la squadra, attualmente all’ultimo posto in Serie B. COMUNICATO – IlCalcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Andrea Agostinelli. Il tecnico, originario di Ancona, ha firmato un contratto che lo lega alla società giallorossa fino al prossimo 30 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Benevento: adesso è ufficiale - sportli26181512 : Benevento, ora è ufficiale: Agostinelli nuovo allenatore: Il tecnico eredita la panchina dal dimissionario Stellone… - serieB123 : Benevento, ora è ufficiale: Agostinelli nuovo allenatore - psb_original : UFFICIALE - Benevento, il nuovo allenatore è Agostinelli #SerieB - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Agostinelli è il nuovo allenatore del Benevento -

Dopo Caserta, Cannavaro e Stellone, arriva il quarto tecnico della stagione giallorossa- Adesso è: ilsi affida ad Andrea Agostinelli nella speranza di evitare la retrocessione in Serie C. Il club sannita ha annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra .... Ilha annunciato, attraverso un comunicato, la firma di Andrea Agostinelli che quindi diventa il nuovo tecnico giallorosso. Questa la nota: IlCalcio comunica di aver ..., Agostinelli e la polemica con il Gudja UnitedAsi prepara ad iniziare, non senza polemiche, l'era Agostinelli, chiamato a risollevare le sorti di una squadra passata da svariati ...

Benevento, ora è ufficiale: Agostinelli nuovo allenatore Corriere dello Sport

Era già nell’aria la notizia che a prendere il posto dell’uscente Roberto Stellone sulla panchina del Benevento fosse Andrea Agostinelli. E infatti l’ufficialità arriva puntuale sul sito della squadra ...Dopo Caserta, Cannavaro e Stellone, arriva il quarto tecnico della stagione giallorossa BENEVENTO (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale: il Benevento ...